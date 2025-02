Ilgiorno.it - M5, extracosti record. E Palazzo Marino scrive: servono altri 589 milioni. Allo studio tratte parziali

Leggi su Ilgiorno.it

Ieri il Comune di Milano ha ufficializzato il quadro economico aggiornato del prolungamento della Metropolitana 5 dall’attuale capolinea di Bignami fino a Monza. Il documento è stato inviato alla Regione Lombardia, ai Comuni di Monza, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo nonché alla Città Metropolitana di Milano e alla Provincia di Monza e Brianza. L’invio era stato preannunciato lunedì da Arianna Censi, assessora milanese alla Mobilità, in una nota diramata in replica a quanto dichiarato dagli assessori regionali Claudia Terzi (Infrastrutture) e Marco Alparone (Bilancio) durante la seduta congiunta delle commissioni prima e quinta del Pirellone, una seduta convocata proprio per discutere dello stin cui versa il prolungamento della lilla a causa diattualmente non coperti.