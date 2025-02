Ilfattoquotidiano.it - L’Us Open cambia forma e stravolge le regole del doppio misto. La furia di Errani e Vavassori: “Pensate solo al profitto e fare show”

“Tradizione e storia, valori che purtroppo vengono sempre meno apprezzati in questi tempo. Prendere decisioni seguendola logica delè profondamente sbagliato in certe situazioni”. Sarae Andreanon ci stanno e, con un post congiunto pubblicato su Instagram, alzano la voce contro la federazione tennistica statunitense. Il motivo? Lo stravolgimento delledelai prossimi Us. L’intenzione sarebbe quella di dare nuovo lustro a un torneo che rispetto al singolare passa spesso e volentieri in secondo piano, ma per gli azzurri si tratta invece di una “mancanza di rispetto a un’intera categoria di giocatori”.Gli Usno pelle: le novitàL’edizione 2025 delviene accorpata in 2 giorni, il 19 e il 20 agosto, mentre l’apertura ufficiale del torneo è fissata per il 24 dello stesso mese.