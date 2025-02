Ilgiorno.it - Lupo perde una zampa e viene accolto e curato da un branco: “Una lezione di inclusione per gli umani”

Leggi su Ilgiorno.it

PONTE DI LEGNO – I selvatici, anche se feriti, sono in grado di guarire. Lo dimostra la vicenda deldeldel Tonale che lo scorso maggio aveva perso una, forse per la collisione con un veicolo, forse per una trappola o una brutta caduta nei boschi. Il motivo non è attualmente noto e probabilmente non si saprà. Quello che però è certo, grazie agli studiosi del Parco dello Stelvio presieduto da Franco Claretti, è che ilsta bene. Probabilmente a curarlo e rifocillarlo è stato ilcreato da Lupa e Ragnarr. Lupa, attualmente, è considerata scomparsa dalla valle Camonica. “ Il 18 maggio 2024, unferito e con unamancante è stato segnalato ai ricercatori del Parco. Ilapparteneva aldel Tonale ed era probabilmente nato nella primavera del 2023.