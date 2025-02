Movieplayer.it - L'uomo d'argilla, la recensione: una fiaba delicata sul sentirsi visti

Leggi su Movieplayer.it

L'esordio al lungometraggio di Anaïs Tellenne prova a raccontare cosa resta dello sguardo dell'artista sul soggetto della sua opera attraverso una storia d'amore senza futuro, ma in qualche modo salvifica. Al cinema dal 13 febbraio. "Il tuo corpo è un paesaggio". È così che Garance, ereditiera ed artista di opere spesso estreme interpretata da Emmanuelle Devos, definisce Raphaël (uno straordinario Raphaël Thiéry). Undalla fisicità mastodontica, con una benda su un occhio e la passione per la cornamusa. È lui - insieme alla sua cinica mamma - il custode di un maniero disabitato di cui si prende cura lontano dal resto del mondo. Fino a quando quell'artista tormentata non entra nella sua vita e la stravolge chiedendogli di posare per lei. Anaïs Tellenne debutta al lungometraggio con L'd', unasul