Ilgiorno.it - L’ultimo imprevisto. Cristian e Paolo recupero posticipato

La neve marcia, bagnata e pesante, che rischia di trasformarsi in valanga. Le nuvole basse e impenetrabili come una cortina di nebbia. La Grignetta e il cielo non vogliono ancora restituire i corpi di. I due sono stati individuati poco sotto i 2mila metri di quota, a metà del canalone Caimi, un canyon verticale stretto e ripido che collega di traverso il versante sud della montagna. O meglio, uno di loro è stato localizzato con certezza, perché è stato visto affiorare dalla neve. È stato avvistato anche ieri, durante un sorvolo con un drone del Soccorso alpino, sempre nello stesso punto, ma un poco più coperto dalle neve che l’altra notte è caduta ancora. L’altro si presume sia a poca distanza, completamente sepolto, poiché è stato intercettato il segnale della placchetta di rilevamento incorporata pure nei suoi vestiti.