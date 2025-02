Ilfattoquotidiano.it - Luisa Morgantini ha raccontato a noi ‘Costruttori di pace’ il suo arresto in Cisgiordania: ecco cos’ha detto

di Antonella GalettaLa nostra associazione Costruttori di Pace, fondata nel 2022 su un progetto del compianto Luigi De Giacomo, attivista “beni comuni”, continua il suo impegno per la diplomazia e la pace. Nel 2023, abbiamo inviato una lettera al Presidente della Repubblica per sollecitare un intervento concreto a favore di iniziative diplomatiche e di una prospettiva pacifica per l’Europa. L’appello resta aperto alle firme.Organizziamo costantemente incontri e iniziative sul tema della pace. L’8 febbraio abbiamo invitato a dialogare con noi,, ex vicepresidente del Parlamento Europeo e presidente di Assopace Palestina.si trovava indopo essere stata fermata il 30 gennaio dalla polizia israeliana, insieme al giornalista Roberto Bongiorni, e successivamente rilasciata.