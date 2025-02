Biccy.it - Lucio Corsi: l’oggetto particolare usato a Sanremo per sostenere le spalline

Al Festival di, i Big in gara si affidano quasi sempre a stylist e grandi firme dell’haute couture. Ma non, che ha scelto di portare sul palco sé stesso, con tutta la sua eccentricità spontanea e fuori dagli schemi. Ieri sera, per presentare il singolo Volevo Essere Un Duro, ha sceso la scalinata dell’Ariston con una giacca con due enormi. Cosa c’era dentro? Delle. PATATINE!Lo ha fatto vedere lui, via social, spogliandosi su Instagram al termine dell’esibizione. “Ci si arrangia con quel che si può, come reggi! L’arte di arrangiarsi“. Semplicemente geniale.Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)In un’intervista a Rockol,ha spiegato la sua decisione di partecipare al Festival di, ispirata da artisti come Ivan Graziani, Vasco Rossi,Dalla e Rino Gaetano, che sono riusciti a partecipare mantenendo la propria autenticità.