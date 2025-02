Gqitalia.it - Lucio Corsi ammette Volevo essere un duro per poi abbracciare e condividere la sua natura mite a Sanremo

È al suo primo, cantautore classe 1993 nato nel cuore della Maremma e trapiantato a Milano dove vive da un po’. «Ma il mio sogno è vivere sempre in giro in tour facendo musica, un po’ come Dylan!», racconta. Non è spaventato dall’idea che ci sarà qualcuno nel corso delle puntate che, ascoltando il suo nome pronunciato da Conti, potrebbe dire: machi? «Ci sta, vengo da un contesto di nicchia. Sarei più curioso di sapere cosa ne penseranno dopo avermi ascoltato!», spiega. Non vive il Festival come una competizione perché, per lui, la musica non può mai esserlo: «Proverò a pensarlo come un live. Se lo chiamano ‘frullatore’ è perché è facile tagliarsi, però si va lì e si fa questa esperienza». Anche perché quest’anno, dopo una serie di coincidenze,non poteva non partecipare.