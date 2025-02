Lanazione.it - Lucio Corsi a Sanremo. Il cantautore maremmano stupisce tutti all’Ariston. Ed è già tra i primi cinque

, 12 febbraio 2025 – “Volevo essere un duro. Che non gli importa del futuro”. Che avesse tutte le carte in regola per stupire lo dicevano un po’, ma chepotesse presentarsi così sul palco dell’Ariston lo credevano in pochi. Il, originario di Vetulonia, è stato uno dei grandi protagonisti della prima serata del festival di. La sua “Volevo essere un duro” ha convinto in particolar modo la sala stampa, tanto che alla fine, nella classifica deistilata dai conduttori (rigorosamente in ordine sparso) c’era anche lui. Insieme a quello dici sono i nomi di Brunori Sas, Giorgia, Simone Cristicchi e Achille Lauro. E se da un lato è ancora presto per parlare di lui come di un possibile favorito per la vittoria finale, dall’altro è certo che l’esibizione del cantante toscano è stata una delle più applaudite e convincenti della prima serata.