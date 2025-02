Quotidiano.net - Luce, acqua e gas: tutti i bonus previsti per le bollette nel 2025

Roma, 12 febbraio 20205 – Anche nel, il Governo concederà a persone in situazioni economiche gravi, degli aiuti coi quali pagare le utenze domestiche di energia elettrica,e gas, in base all’Isee, l’Indicatore della situazione economica equivalente. In questi giorni sono arrivate le comunicazioni da parte dell’Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con le quali vengono indicati gli importi del. Oltre all’Isee, si terrà conto del numero dei componenti della famiglia. (DIRE) Roma, 15 gen. - Ben 350 euro in più sulledi energia elettrica e gas; è questo l'aumento che una famiglia tipo con contratto di fornitura a prezzo indicizzato nel mercato libero dovrà affrontare nel corso del. La stima arriva da Facile.it, che analizzando le previsioni sull'andamento del prezzo delle materie prime, ha calcolato come la bollettapotrebbe arrivare a superare i 2.