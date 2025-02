Iltempo.it - Lucci scatenato: "Quel comunista di Amadeus...". Poi punge Conti su Musk | VIDEO

"Sono anni che dico ai dirigenti della Rai chediandava cacciato": così il sarcastico inviato di Striscia la notizia Enricoha esordito oggi in conferenza stampa, suscitando l'ilarità della sala stampa. Una battuta, la sua, ispirata dal passaggio del testimone tra l'ormai conduttore di Discovery (che ha calcato l'Ariston in veste di direttore artistico per ben cinque volte di seguito) e Carlo(tornato quest'anno a essere il padrone della kermesse canora) ma anche dagli strepitosi risultati ottenuti, in termini di ascolti, nella prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo.e pronto, come sempre, a mettere zizzania,è poi passato a un'altra domanda insidiosa: "Avresti ospitato Elon?", ha chiesto, facendo balzare di nuovo agli onori di cronaca il nome del proprietario di Tesla e di X.