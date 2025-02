Dayitalianews.com - Lucca, neonata morta in culla, indagata per omicidio colposo la madre 21enne

Secondo gli investigatori, potrebbe aver ingerito attraverso il latte materno una sostanza che si è rivelata fatale per la bambina.Unadi 21 anni è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura diper l’ipotesi di reato didella figlia. Lo ha deciso il pm titolare dell’inchiesta sulla morte della bimba trovata priva di vita dallanel suo lettino venerdì mattina scorso nella casa in cui viveva a. La procura lucchese ha indagato lacome atto dovuto per consentire la nomina di consulenti di parte.La bambina, di soli un mese di vita, secondo gli inquirenti potrebbe aver ingerito tramite il latte materno una sostanza che si è rivelata letale per lei. Non si esclude la possibilità che la piccola abbia accidentalmente assunto una sostanza tossica presente nell’ambiente domestico, né l’ipotesi della SIDS, ossia la morte improvvisa inche colpisce neonati di pochi mesi.