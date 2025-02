Biccy.it - Lucarelli: “Ecco perché Fedez non verrà al DopoFestival”, poi recensisce la sua canzone

Selvaggia, grazie al suo ruolo da opinionista fissa al, è diventata una figura centrale (anche) di questo Festival di Sanremo. E come sempre non ha risparmiato commenti pungenti e critiche. Lo ha fatto sia al, sia nella sua newsletter, e anche come ospite su Twitch da Gabriele Parpiglia.Da Gabriele Parpiglia ha parlato di. “Mi ha dato molto fastidio la domanda che ha fatto il giornalista di FanPage, ovvero chiedere ‘avete preso Selvaggiaper cavalcare il gossip con?’, ma io faccio questo mestiere da 25 anni, se mi hanno chiamata alcredo che sappia fare il mio lavoro non per cavalcare la polemica con, ancheio non credo chevenga al“. Questo, secondo lei, il rapper vuole punire Alessandro Cattelan.