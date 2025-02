Biccy.it - Luca Dondoni spinge Fedez e affossa Tony Effe di proposito? Lui risponde all’accusa

C’è un accordo segreto fra il giornalista musicalee il rapper? A insinuare un po’ il dubbio è stata Selvaggiarelli quando su Instagram ha riportato una voce che le era arrivata alle orecchie: “Prima di venire al Festival mi dicevano che uno dei giornalisti musicali più noti era l’ufficio stampa occulto di un cantante. Ho detto: ma va. Coincidenza vuole che il giornalista musicale non faccia che decantare le lodi di questo cantante in maniera zuccherosa e imbarazzante ogni giorno. E a ignorare ore i suoi più diretti competitor. Senz’altro una coincidenza“.Il nome di, Selvaggiarelli non lo aveva inizialmente fatto (“Ho i commenti intasati con lo stesso nome dello stesso giornalista, che quindi si è fatto sgamare pure dai non addetti ai lavori“), ma si è però sbilanciata pubblicamente quando il giornalista, ospite a La Volta Buona per commentare le prove della prima serata ha parlato di esibizione fantastica died esibizione disastrosa di