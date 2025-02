Love Again | la spiegazione del finale del film con Priyanka Chopra Jonas

Leggi su Cinefilos.it

: ladeldelconIldel 2023(qui la nostra recensione) si conclude come tutte le commedie romantiche, con la coppia che si riunisce, ma eleva la sua storia con riflessioni sul dolore e sul potere della musica di Celine Dion. Diretto e scritto da James C. Strouse, ilè un remake deltedesco del 2016 SMS für Dich, anch’esso basato sull’omonimo romanzo del 2009.In, Mira Ray è in lutto per la morte del suo fidanzato, tragicamente scomparso due anni prima, e trova conforto nell’inviare messaggi romantici al suo vecchio numero di telefono. Questo numero è stato riassegnato al giornalista Rob Burns, che è spinto dal misterioso mittente e, con l’aiuto del soggetto del suo articolo Celine Dion, escogita un piano per incontrare Mira e conquistare il suo amore.