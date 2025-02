.com - Louisa Gagliardi: Many Moons 16 febbraio – 20 luglio 2025. Museo d’arte della Svizzera italiana, Lugano

Leggi su .com

Il MASIpresenta “”, la prima grande mostra istituzionale indedicata a. Per l’occasione l’artista ha creato due nuovi cicli pittorici monumentali e una serie di sculture in un percorso sviluppato su misura per lo spazio ipogeo del LAC. È parte del progetto espositivo anche una selezione di opere di pittura realizzate dall’artista in anni recenti.(1989, Sion,, vive e lavora a Zurigo) è una delle voci più interessantiscena artistica contemporanea. Nei suoi dipinti, i cui soggetti si collocano nel solco di correnti storiche come il surrealismo, la metafisica e il realismo magico, sviluppa un immaginario inquietante e affascinante al contempo, che attinge da un ampio ventaglio di registri estetici, dalla storia dell’arte alla cultura popolare.