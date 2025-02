Quotidiano.net - L'oud, il “profumo degli dei” da migliaia di euro zeri sempre più richiesto

Roma, 12 febbraio 2025 – L'oud, una materia prima aromatica e balsamica, da secoli è utilizzata in Oriente per profumare ambienti e persone, diventando parte integrante della quotidianità. Questa nota olfattiva pregiata,più ricercata anche in Occidente, si è impostata come protagonista di fragranze avvolgenti e originali, capaci di regalare un'esperienza sensoriale unica. L'influencer Huzaifa Nezar Nel panorama della profumeria di lusso spicca Huzaifa Nezar, una giovane influencer yemenita che su Instagram si fa chiamare @21oud. A differenza di altri creatori di contenuti, il suo focus non è su auto sportive o orologi di lusso, bensì sull'oud, noto anche come " ildèi". Nel suo negozio situato nel prestigioso Emad Centre di Sana'a, conserva un esemplare raro e antico di questa essenza, custodito gelosamente in una cassetta di sicurezza.