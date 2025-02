Anteprima24.it - Lotto e 10eLotto: la Dea Bendata bacia la Campania

Tempo di lettura: < 1 minutoLasorride con il 10e. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, è arrivata una doppietta da 70mila euro totali: 50mila euro vinti a Giugliano in, in provincia di Napoli, grazie a un 9 “Oro” a cui si aggiunge un premio da 20mila euro a Napoli con un 8 “Doppio Oro”. L’ultimo concorso del 10eha distribuito premi per 30,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 478 milioni di euro da inizio anno.Felix anche per quanto riguarda ilcon l’ultimo concorso di martedì 11 febbraio che ha regalato vincite complessive 61.375 euro. Un terno vale un premio da 22.500 euro per un fortunato giocatore di Napoli; centrata una vincita da 14mila euro a Capua, in provincia di Caserta, grazie a tre ambi e un terno; vinti 13.