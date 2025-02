Ilrestodelcarlino.it - L’Osimana è in difficoltà. Sconfitta e rabbia dei tifosi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Altro passo indietro del, un solo punto nelle ultime due partite (settimain trasferta su dieci uscite), e la tifoseria inizia a storcere il naso. La discreta e rumorosa rappresentanza disaliti al Dell’Immacolata hanno "congedato" la squadra a fine partita solo con un "meritiamo di più", mentre in precedenza non sono mancate contestazioni, seppur timide, rivolte alla dirigenza, invitandola a vendere e andarsene. Sui social le lamentele e il disappunto non mancano. Qualcuno scrive "sempre peggio", altri "così non va c’è da cambiare tutto" e poi che "il progetto è ufficialmente finito". In effetti è un’Osimana in: fisica, nel gioco e non solo, che regge un tempo (il primo), a Montefano, come anche la settimana prima contro il Fabriano Cerreto, e che subisce gol alcuni evitabili e nei minuti che contano.