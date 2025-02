Ilgiorno.it - Lorenzo Rovagnati, è nata la figlia Sofia: l’imprenditore è morto in un incidente in elicottero una settimana fa

Monza, 12 febbraio 2025 – Una bella notizia in un momento di grande dolore: è, terzadi Federica Sironi e di, amministratore delegato dello storico salumificiounafa a bordo dell’che è precipitato a Noceto, in provincia di Parma, e che avrebbe dovuto riportarlo dalla sua famiglia a Biassono, in Brianza. I funerali dell'uomo verranno celebrati venerdì alle 14 alla chiesa di San Martino della città lombarda, dove sorge lo stabilimento principale della. Il paese si fermerà per rendere omaggio all’uomo d’impresa, all’amico, al benefattore che tanto amava il piccolo centro brianzolo dove è nato l’impero. Il sindaco Luciano Casiraghi ha proclamato il lutto cittadino per tre giorni estendendolo alle esequie. Per la dinastia una perdita che nessuna parola può descrivere.