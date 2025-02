Lorenzo Rovagnati, è nata la figlia Sofia. La piccola arriva una settimana dopo l’incidente mortale dell’imprenditore

Leggi su Open.online

Si chiamaed è la terzogenita di, amministratore delegato dello storico salumificio morto unafa in uno schianto in elicottero nel parmense.è terzadel 42enne i cui funerali verranno celebrati venerdì alle 14 alla chiesa di San Martino della città lombarda, dove sorge lo stabilimento principale della. A riferire della nascita è il Corriere della Sera. Intanto continuano gli accertamenti sulla dinamica del, che ha portato allo schianto dell’elicottero su cui viaggiava l’imprenditore e due piloti (Flavio Massa e Leonardo Italiani, anche loro morti) il 5 febbraio scorso. Gli inquirenti cercano di capire se ci sia stato un difetto di costruzione o manutenzione. A tale scopo è stato nominato dalla procura di Parma come consulente tecnico l’ex pilota Stefano Benassi.