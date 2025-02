Ilfogliettone.it - Lorenzo Biagiarelli, perchè non ha voluto sposare Selvaggia Lucarelli: “mi ha detto di no perchè…” | Non poteva essere diversamente

Leggi su Ilfogliettone.it

Il fidanzato dell’opinionista e scrittrice più temuta della tv racconta in un’intervista perché i due non si sposerannoè tornato in televisione come ospite a Farwest, il programma di inchiesta condotto da Salvo Sottile su Rai 3, dove ha commentato un approfondimento dedicato alla cucina stellata e all’affidabilità delle guide culinarie. Dopo l’addio a “È sempre mezzogiorno”, il food blogger ha intrapreso una nuova fase della sua carriera, dedicandosi interamente alla gastronomia attraverso libri, podcast e viaggi, spesso condivisi con la sua compagna.La sua passione per la cucina etnica e per la divulgazione gastronomica lo ha portato a esplorare nuovi progetti, mantenendo un forte legame con il pubblico che lo segue sui social. L’uscita didalla trasmissione di Antonella Clerici è avvenuta dopo la controversia legata al suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti, episodio che ha suscitato un grande clamore mediatico.