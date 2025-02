Laprimapagina.it - Longobucco. Riqualificazione dell’area pic-nic per valorizzazione e prevenzione incendi

Dotare il vasto perimetro comunale, in particolare le zone montane e boschive, di spazi attrezzati significa non solo incentivare la fruizione del patrimonio naturalistico da parte di residenti e turisti, ma anche contribuire alla sua tutela, riducendo il rischio.Greco: “Lapassa anche da qui”Lo ha dichiarato il sindaco Giovanni Pirillo, sottolineando, insieme all’assessore ai lavori pubblici Serafino Greco, come il progetto dipic-nic in località Cerviolo rappresenti un’opportunità sia per attrarre visitatori sia per salvaguardare l’ambiente.Inquinamento da plastica: anche la montagna ne risente“L’inquinamento da plastiche e microplastiche – aggiunge Greco – non riguarda solo i mari, ma anche le aree montane, i boschi e la macchia mediterranea.