Repubblica.it - L’omicida di Aneta Danelczy picchiato in carcere dagli altri detenuti: “Qui non ti vogliamo”

Il 56enne Albano Galati era stato appena trasferito neldi Taranto per avvicinarsi alla sede del processo, Lecce, in cui è imputato per il femminicidio della moglie. La difesa e i familiari chiedono spiegazioni sulla scelta di collocarlo nella sezione deicomuni.