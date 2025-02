Gqitalia.it - L'omaggio al mare di Bresh passa anche dalla sua catena con maglia marinara

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laal collo dial suo debutto sul palco di Sanremo? Una collana con, che sembra in qualche modo voler ribadire ancora più forte e ancora più chiaro l'totale e appassionatissimo ale alle sue atmosfere che l'artista genovese sta portando all'Ariston in questa edizione 2025 del Festival. Già, perché se la sua Tana del Granchio ha ovviamente attinto a mani basse dalle immagini gentilmente fornite dal litorale ligure, i suoi primi look sanremesi sono stati in qualche modo parte integrante della narrazione: prima con laAmi Paris a righe orizzontali bie blu navy del Green Carpet inaugurale; e poi con ladi APM Monaco, in argento Sterling e micropavé di zirconi bianchi.