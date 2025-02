Quotidiano.net - Logitech MX Keys Mini: la tastiera wireless compatta che vogliono tutti in sconto al 46%

Leggi su Quotidiano.net

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione speciale che ti permetterà di avere unasuperdalle prestazioni eccellenti a un prezzo ridicolo. Si tratta ovviamente della miticaMXche ora su Amazon puoi acquistare a soli 69,99 euro, anziché 129 euro. Sul prezzo di listino dunque, anche se forse da mobile potresti non vederlo, c'è unodel 46% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 59 euro sul totale. È un'offerta a tempo limitato e quindi devi fare alla svelta o rischi di arrivare troppo tardi. Acquistala in offerta su AmazonMXnon ha rivali Se stai pensando di acquistare unadevi sicuramente avereMX. Ha un profilo leggermente rialzato e dei tasti concavi che si adattano alla forma delle dita per garantire una digitazione velocissima.