Romatoday.it - Lodo Guenzi in "Toccando il vuoto" all'Argot Studio

Leggi su Romatoday.it

, diretto da Silvio Peroni, è protagonista – insieme a Eleonora Giovanardi, Giovanni Anzaldo e Matteo Gatta – di "il", testo del drammaturgo scozzese David Greig, rappresentato per la prima volta in Italia che verrà presentato in anteprima all’dal 20 al 23.