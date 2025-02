Ilgiorno.it - Locate, sottopasso chiuso. Traffico in tilt per ore code chilometriche . E i residenti protestano

La chiusura deldi via Moro per i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Milano-Pavia sta generando una situazione diestremamente critica adi Triulzi. Dopo soli tre giorni dalla chiusura, le previsioni dell’amministrazione comunale si sono avverate: illocale è al collasso, con tempi di percorrenza che hanno raggiunto anche i 50 minuti per uscire dal paese nelle ore di punta. E i disagi per ipotrebbero durare sei mesi, da cronoprogramma dei lavori. "In più occasioni - spiega il sindaco Davide Serranò - abbiamo evidenziato come sarebbe stato opportuno prevedere un nuovoprima della chiusura dell’attuale, al fine di ridurre al minimo i disagi. Inoltre, abbiamo coinvolto tutti gli organi competenti, compresa la Prefettura, affinché la situazione fosse affrontata con la massima attenzione e per ottenere soluzioni efficaci".