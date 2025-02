Lanazione.it - L’obiettivo dell’imbianchino-ciclista. Dopo l’europeo sogna il mondiale: "Sarà una gara dura nella mia terra"

di Antonio Mannori FUCECCHIO Pedalare verso l’impossibile con un sogno da realizzare, quello di conquistare in Polonia a giugno il titoloultracycling. Ci proveràsua Nazione di origine Piotr Mos (Pietro per gli amici) che abita da 28 anni a Fucecchio e di professione fa l’imbianchino, mentre la sua grande passione è pedalare non appena ha un po’ di tempo a disposizione. "IlUltracycling 2025,unaveramente impegnativa dal punto di vista fisico e mentale, al di sopra di quanto ogni appassionato di ciclismo possa immaginare – afferma Pietro – Si svolgeràmianatale, e proprio anche per questo l’ho messa nel mirino con una preparazione specifica e accurata". La sua carriera è ricca di prestigiosi successi, come il titolo Europeo WUCA 2024 di ultracycling, vinto a Silvi in provincia di Teramoaver pedalato attraverso quattro regioni per 775 chilometri e oltre undicimila metri di dislivello.