Lo State of Play di oggi sarà deludente, secondo un noto giornalista

Loofdi questa sera potrebbe non entusiasmare i fan diStation, almenoJeff Grubb,ed insider affidabile nel settore videoludico.Ebbene sì, appena poche ore dopo l’annuncio ufficiale del nuovo SoP, durante il suo ultimo podcast, Grubb ha espresso scetticismo riguardo l’evento, definendolo “piuttosto” e senza grandi rivelazioni all’orizzonte. Tuttavia nonostante questo pessimismo, ilha lasciato aperta la porta a qualche possibile sorpresa dell’ultimo minuto.Ricordiamo che Sony ha annunciato che la diretta inizierà alle 23:00 ora italiana ed avrà una durata di circa 40 minuti. L’eventoincentrato sui prossimi giochi in arrivo suStation 5, maGrubb, nonmemorabile.Alcune voci di corridoio suggeriscono la presenza di titoli molto attesi come Metal Gear Solid Delta: Snake Eater e Lost Soul Aside, mentre altri rumor indicano un potenziale annuncio legato a Microsoft, forse riguardante Senua’s Saga: Hellblade 2 o una data di uscita per Indiana Jones e l’Antico Cerchio su PS5.