Screenworld.it - Lo spyware Graphite di Paragon può colpire il nostro Whatsapp? Ecco come proteggersi

Negli ultimi anni, gli attacchi informatici contro dispositivi mobili sono diventati sempre più sofisticati. L’attenzione si è recentemente concentrata sullo, sviluppato dall’azienda israelianaSolutions, che ha spiato alcuni giornalisti italiani tramite. Si tratta di un attacco insidioso perché non richiede alcuna azione da parte della vittima,cliccare su link o scaricare allegati. È sufficiente una vulnerabilità del sistema affinché il malware entri in azione, prendendo il controllo completo del dispositivo. La domanda che in molti si sono posti è: questopuò infettare anche i nostri smartphone? La risposta, purtroppo, è sì, ma vediamo cosa fa al dispositivo eprovare a risolvere il problema.Loagisce sfruttando le cosiddette vulnerabilità zero-day, ossia falle di sicurezza non ancora note ai produttori di software.