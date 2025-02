Anteprima24.it - Lo sport come strumento di crescita: terza tappa del torneo della Fondazione Pavesi e della Marechiaro

Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta oggi, presso la Scuola Secondaria di Primo Grado Carlo Poerio, ladelsostenuto dallaAlessandroe dallaNapoli.“Questa iniziativa uniscee solidarietà“, ha dichiarato Paola, madre di Alessandro, il giovane studente di Giurisprudenza scomparso a soli 19 anni in un incidente stradale. “e nasce per ricordare l’amore di Alessandro per i diritti umani e per trasmettere ai ragazzi valori fondamentalil’impegno e la condivisione.”L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui la PresidenteMunicipalità 1, Giovanna Mazzone, l’Assessore alle Politiche Sociali e allo, Benedetta Sciannimanica, e la Dirigente scolasticaCarlo Poerio, Angela Sepe.