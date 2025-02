Nerdpool.it - Lo spinoff di The Big Bang Theory riceve un importante aggiornamento del casting

Un altro membro del cast di The Bigtornerà per la nuova seriesu Max. Il creatore della serie originale Chuck Lorre e la Warner Bros. Television stanno lavorando a una seriedi The Bigche seguirà diversi personaggi di supporto della serie, guidati da Kevin Susan (Stuart Bloom), Brian Posehn (Bert Kibbler) e Lauren Lapkus (Denise). Questa settimana è stato rivelato il ritorno di un altro membro del cast e i fan saranno senza dubbio entusiasti di rivedere in azione uno dei loro beniamini.Secondo Deadline, John Ross Bowie, ex personaggio di The Big, si unirà al cast della serie Max, riprendendo il ruolo del fisico del plasma Barry Kripke. Sebbene Kripke sia apparso solo in 25 episodi di The Big, il tempo a disposizione di Bowie è stato più che sufficiente per avere un impatto sui fan della serie.