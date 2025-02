Agi.it - Lo spettacolo dell'Etna: attività eruttiva da Bocca Nuova

AGI - Sull'continua l'effusiva subterminale, alimentando una colata di lava che ha raggiunto una lunghezza di 3 km circa. Lo spiega su Facebook il vulcanologo Boris Behncke,'Ingv di Catania. Il frontea colata stava fino a ieri avanzando nella valle tra il cono principale del 1610 (dove c'è la Grotta degli Archi) e l'antico cratere Monte Pecoraro. "Ma - aggiunge il vulcanologo - non c'è solo questa emissione di lava, da una fessura alla base meridionale del cratere. Dal 10 febbraio da almeno due bocche sul fianco occidentale del Cratere di Sud-Est stanno avvenendo esplosioni stromboliane ed emissioni di cenere". La situazione è stata verificata sul posto dal ricercatore Giuseppe Tonzuso con un sopralluogo allacolata lavica del vulcano. "In seguito all'apertura di una frattura alla base del cratere, avvenuta diversi giorni fa - spiega - si hanno diversi bracci lavici che confluiscono in un unico canale.