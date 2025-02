Lanazione.it - Lo scoppio vicino alla sede Anpi: "Avevamo appena finito l’assemblea"

Una testimonianza significativa quella di Giuseppe Carnesecca, presidente dell’intercomunale di Licciana Nardi, Aulla, Comano e Podenzana, relativaspaventosa esplosione avvenuta lunedì intorno alle 23 nel Giardino del Ricordo a Terrarossa. "Mi ero riunito con il direttivo, come facciamo periodicamente, nella nostraa piano terra di Palazzo Cocchi, a brevissima distanza dal luogo dove è esplosa la bomba. Siamo usciti, abbiamo lasciato laalle 22,45 – racconta Carnesecca – Era una serata piovosa, all’insegna della nebbia e nei dintorni non c’era anima viva. Ci siamo salutati e mi sono diretto a casa; abito al Masero, poche centinaia di metri, una manciata di minuti.giunto a casa, ho udito un boato terribile, mi sono precipitato sulla terrazza guardando verso Aulla, perché non riuscivo a distinguere da dove fosse giunto quel rumore così spaventoso.