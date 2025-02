Ilrestodelcarlino.it - Lo Sapio protagonista. Bene Rastelli e Loreti

Nello scorso fine settimana si è svolto il 12° Martial Arts Trophy – Wushu Sanda Cup, competizione di kung-fu e non solo, al Villaggio Bella Italia a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Al torneo hanno partecipato più di 300 atleti provenienti da tutta la penisola e, tra questi, tre atleti del team Dynamic Armony Studio, cioè della Scuola Longzhao Imola del maestro Davide Giovannini. I protagonisti sono stati impegnati nelle sfide di Wushu kung-fu tradizionale. In gara Filippotra i Junior, Nadia Lotra i Senior femminile e Lorenzonella categoria maschile. Losale sul gradino più alto del podio nelle categorie mani nude e armi doppie e conquista la medaglia d’argento nella sciabola e nel bastone. Lorenzo, reduce da un infortunio, conquista il secondo posto nelle mani nude, il terzo nel bastone e il quarto nella sciabola.