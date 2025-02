Liverpool contatta il club europeo mentre cercano di firmare la sostituzione di Robertson a lungo termine

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Secondo quanto riferito,ha iniziato a lavorare sulla loro squadra prima della finestra di trasferimento estivo, con un nuovo terzino sinistro tra le aree principali in esame.Con Andyche entra nei suoi 30 anni, ilè desideroso di garantire un successore a, e uno dei nomi in cima alla loro lista è Álvaro Carreras del Benfica, secondo Jornal de Notícias.a caccia di un nuovo terzino sinistrole opzioni della Premier League come Antonee Robinson di Fulham e Milos Kerkez di Bournemouth sono state collegate a una mossa ad Anfield, ilsta anche esplorando alternative fuori dall’Inghilterra. Carreras, che ha impressionato da quando si è unito al Benfica, è ora emerso come un candidato forte.Il terzino spagnolo di 21 anni ha goduto di un costante aumento del calcio