Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: ai quarti la finale anticipata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladididelladi basket! Si può definire una, con l’abbinamento tra le due corazzate deciso dalla classifica al termine del girone di andata della regular season.Da un lato lache sta viaggiando nella parte alta della graduatoria in Campionato – secondo posto a pari merito con Brescia – mentre fatica in Eurolega, con le V-nere che si trovano in terzultima piazza e oramai fuori dalla lotta per i playoff. Coach Dusko Ivanovic non avrà a disposizione il lungo degente Will Clyburn ma punterà su Isaia Cordinier e Tornike Shengelia, con il neo-arrivato Justin Holiday che prova a farsi spazio nelle rotazioni.