Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 7-6, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: punteggio basso dopo 5?, diversi errori in attacco di entrambe le squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-9 Shavon Shields pareggia i conti da tre!9-6 2/2 di Tornike Shengelia in lunetta per il +3.7-6 Leandro Bolmaro da due: l’accorcia subito.7-4 Layup vincente di Cordinier: +3.STOPPATA DI DIOUF SU GILLESPIE!5-4 1/2 per Zach LeDay a cronometro fermo.5-3 Isaia Cordinier brucia la difesa e riporta subito avanti la.3-3 Risponde subito Shavon Shields con la stessa moneta!3-0 Alessandro Pajola da tre: si sblocca ilpiù di un minuto!Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti!Questi gli Starting five scelti dai due coach: Pajola Cordinier Holiday Shengelia Diouf (); Mannion Bolmaro Shields LeDay Gillespie ()20:40che stanno completando il riscaldamento sul parquet dell’Inalzi Arena di Torino, con la presentazione dei due roster che precederà la palla a due tra circa cinque minuti.