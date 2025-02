Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 61-79, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: meneghini a 5? dalla semifinale, le V-nere provano a non mollare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-88 2/2 anche per Zach LeDay.74-86 2/2 per Diouf in lunetta.72-86 Dimitrijevic da due, ma commette anche fallo.72-84 Schiacciata di rabbia di ‘Momo’ Diouf!70-84a bersaglio con Shengelia.68-84 Nico Mannion da due: quattro punti per il Red Mamba!68-82 Canestro di classe del playmaker bianconero.66-82 Risponde prontamente Giampaolo Ricci alla stessa maniera!66-79 Daniel Hackett da tre: mini-parziale della, -13.63-79 Deviazione vincente di Tornike Shengelia.61-79 Schiacciata di Freddie Gillespie.61-77 Virata di ‘Momo’ Diouf che non vuole arrendersi.59-77 Sottomano perfetto di Leandro Bolmaro, che arriva a 10 punti segnati.59-75 Diouf segna entrambi i liberi a disposizione, con il centro azzurro che sale a quota 12 punti.