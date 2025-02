Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 53-71, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: Shields e LeDay protagonisti, +18 EA7 Emporio Armani dopo 30?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA57-74 Taglio di Diouf su assist di Akele.55-74 Diouf inchioda indisturbato: laprova a scuotersi.53-74 Bomba di Giampaolo Ricci:trova il massimo vantaggio a +21!Inizia la frazione conclusiva!Va in archivio anche il terzo quarto:30? l’conduce per 53-71 sulla!53-71 ‘Neno’ Dimitrijevic a fil di sirena!53-69 Appoggio comodo per il centro azzurro.51-69 Diego Flaccadori su assist di Nikola Mirotic: ancora +18con meno di un minuto alla terza sirena.51-66 1/2 per ‘Momo’ Diouf in lunetta.50-66 Rayjon Tucker da tre: latorna a segnare dall’arco.47-66 3/3 per Nikola Mirotic a cronometro fermo.47-63 Appoggio di ‘Momo’ Diouf.45-63 Piede perno usato benissimo da Zach, che aggiorna il bottino personale a quota 14 punti e costringe coach Dusko Ivanovic a fermare tutto per il -18.