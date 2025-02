Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 33-47, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: milanesi in controllo alla seconda sirena, bolognesi in difficoltà

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lungo l’è avanti 33-47 sulla!33-47 Rayjon Tucker col coast-to-coast per dare morale.31-47 2/2 per Leandro Bolmaro in lunetta: massimo vantaggio milanese aggiornato a +16.31-45 Nikola Mirotic sfrutta il fisico ed appoggia per il nuovo +14.31-43 Isaia Cordinier in allontanamento: laprova a reagire!29-43 Shavon Shields elude la difesa di Pajola e segna: 14 punti per l’ala ex Trento, time-out di coach Dusko Ivanovic.29-41 Tap-in di Nikola Mirotic per ristabilire il +12 con meno di tre minuti al termine del quarto.29-39 Canestro di rabbia di Alessandro Pajola: laprova a risalire la china!27-39 Shavon Shields implacabile dall’arco: bomba, 4/4 e +12