Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 18-20, Coppa Italia 2025 in DIRETTA: ritorna Mirotic, meneghini avanti alla prima sirena

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto sul 18-20 in favore dell’!18-20 Canestro sulladi Leandro Bolmaro!18-18 2/3 per Achille Polonara a cronometro fermo: ancora parità!16-18 Tripla di Marco Belinelli per il -2: lasi rifà sotto!13-18 1/2 per Rayjon Tucker in lunetta.12-18 ‘Neno’ Dimitrijevic brucia la retina dall’arco: break di 9-0 dell’che va a +6!12-15 Un solo libero segnato da Nikola.12-14 ‘Neno’ Dimitrijevic va fin in fondo: l’mette la freccia, time-out di coach Dusko Ivanovic.12-12 Tripla di Stefano Tonut per pareggiare a meno di tre minuti d.12-9 Taglio in backdoor di Belinelli su assist di Pajola: +3.10-9 1/2 per ‘Momo’ Diouf ai liberi: ancora vantaggio bianconero.