Oasport.it - LIVE Sonego-Van Assche, ATP Marsiglia 2025 in DIRETTA: sfida al francese allenato da Santopadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di primo turno dell’ATP 250 ditra Lorenzoe Luca Van(FRA), quest’ultimo ripescato dopo aver perso all’ultimo turno di qualificazioni.L’azzurro viene dalla bella vittoria in 3 set contro Botic Van De Zandschulp, partita che il torinese aveva iniziato alla grande cedendo solo un gioco nel primo parziale, ma che si è poi complicato pressoché da solo. L’olandese ha poi perso il servizio nel secondo gioco del terzo parziale, break che ha di fatto deciso la partita. Una vittoria importante anche in chiave ranking ATP:si gioca la top 30 con una finale qui!Oggi, c’è il giovane di belle speranze Luca Van, che ha ingaggiato l’ex coach di Matteo Berrettini e anche Paolo Cannova: ex collaboratore di Salvatore Caruso.