LIVE Sci alpino combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA | Vinatzer ci prova tra poco lo slalom

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEI13.10 L’inizio della gara sarà molto noioso. Si entrerà nel vivo con il tedesco Strasser, 18° dopo la discesa del compagno di squadra Jocher e distante 2.07 dalla vetta.13.09 Una occasione ce l’hanno anche Stefano Gross e Tobias Kastlunger. Chiaramente ad entrambi serve la manche della vita.13.08deve recuperare 46 centesimi a Nef e 44 a Meillard (quest’ultimo è il favorito n.1 per l’oro). L’altoatesino avrà i seguenti vantaggi su grandi specialisti dello: 0.59 su Haugan, 0.67 su Amiez, 0.68 su Yule, 0.69 su Noel, 0.85 su Feller. La sensazione è che è il podio uscirà tra tre di tutti questi atleti citati.13.07 Dobbiamo vivere con leggerezza questa seconda manche, amici di OA Sport. Sappiamo chepuò vincere come uscire.