Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: tripletta della Svizzera, Vinatzer inforca

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEI14.26 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.14.25 I rimpianti sono enormi per. Si era messa benissimo anche per l’oro. Almeno una medaglia andava portata a casa. Comunque, al di là dell’ta, non aveva sciato bene sino a quel momento.14.23 Dominik Paris a RaiSport: “Sì, ci sono rimasto male. Vinny (, ndr) ci ha provato, la pista era un po’ stretta. Ci abbiamo provato, ma non è andata“.14.22 “L’ho buttata via, con questa tracciatura non mi sono mai sentito a tempo. Mi dispiace per Paris che ha fatto un grande lavoro“, le parole dia RaiSport.14.21 Non possiamo dire nulla a Kastlunger e Gross, hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo.