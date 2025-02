Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Svizzera favorita, l’Italia crede in Paris e Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladellaa squadre deidi scia Saalbach. Debutta anche alquesta specialità che assegnerà le medaglie anche ai Giochi Olimpici del prossimo anno. Ogni nazione può schierare fino a quattro coppie. Prima manche lungo il tracciato della discesa che domenica ha assegnato i titoli di specialità, con al via gli specialisti della discesa, poi si disputerà la manche dello slalom dove gareggeranno i migliori della specialità con l’inversione dei primi 30 della classifica determinata dalla discesa libera. La somma dei tempi dei due atleti determinerà la classifica dellae l’assegnazione delle tre medaglie. Solo chi ha effettuato una prova cronometrata la scorsa settimana può essere schierato in discesa.