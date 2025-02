Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: piove al traguardo, Paris e Vilatzer ci provano

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEI10.09: Buona seconda parte finale del francese Bailet che chiude a 81 centesimi da Schieder ed è quarto. Ora10.08: Bailet all’intermedio ha 86 centesimi di ritardo10.07: Va in testa l’azzurro Schieder con 8 centesimi di vantaggio su Sejersted. Buona gara della prima coppia italiana (seguirà Kastlunger). Ora Bailet10.07: 5 centesimi di vantaggio per Schieder all’intermedio10.06: Il norvegese Sejersted conferma di gradire la pista e chiude la sua prova con 8 centesimi di ritardo, secondo. Ora Schieder10.05: 20 centesimi di vantaggio per Sejersted all’intermedio10.04: In difficoltà dai primi metri di gara il canadese Seger che chiude con 1?84 di ritardo da Muzaton ed è secondo. Ora Sejersted10.