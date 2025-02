Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: ottima gara di Paris e Schieder ma la gara viene interrotta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAIL MEDAGLIERE DEI10.30: Peggiora la visibilità in alto, si prolunga l’interruzione10.25: Questa la classifica dopo le prime 11 discese:Monney/Nef (SUI) – 1:42.09/Vinatzer (ITA) – 1:42.55 (+0.46)/Kastlunger (ITA) – 1:43.06 (+0.97)Sejersted/Haugan (NOR) – 1:43.14 (+1.05)Rogentin/Rochat (SUI) – 1:43.17 (+1.08)Muzaton/Amiez (FRA) – 1:43.22 (+1.13)Murisier/Yule (SUI) – 1:43.23 (+1.14)Cochran-Siegle/Ritchie (USA) – 1:43.35 (+1.26)Bailet/Muffat-Jeandet (FRA) – 1:43.87 (+1.78)Seger/Read (CAN) – 1:45.06 (+2.97)Bennett/Seymour (USA) – 1:45.11 (+3.02)10.24:per un banco di nebbia che staziona sulla parte alta10.21: Limita i danni nel finale ma continua a perdere lo statunitense Cochran-Siegle che accumula un ritardo di 1?26 ed è ottavo.