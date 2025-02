Oasport.it - LIVE Sci alpino, combinata maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: l’Italia si gioca le medaglie! Paris contiene il distacco dagli svizzeri, ottimi Schieder e Casse

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZAILRE DEI10.49. C’è anche Austria 2 in corsa per la mea. Hemetsberger cederà il testimone a Gstrein con 95 centesimi di ritardo da Monney e mezzo secondo di ritardo da, è quarto. Ora Lehto10.48: Hemetsberger ha 43 centesimi di ritardo all’intermedio10.47: Ritardo pesantissimo per l’austriaco Babinsky che chiude con 2?46 di ritardo dalla testa, è 14mo10.46: Gara incredibile, costellata di rischi per lo svizzero Von Allmen che è secondo a 2 centesimi dal compagno Monney. Che squadra quella elvetica! Batterli sarà molto difficile, serve il miglior Vinatzer per recuperare 4 decimi da Meillard e Nef10.45: Von Allmen con un errore nella parte alta ha 35 centesimi di ritardo all’intermedio10.44: Non una buona prova per l’austriaco Kriechmayr che chiude con un ritardo di 1?31 ed è 11mo.